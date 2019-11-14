國民黨不分區立委名單昨日（13）正式出爐，黨主席吳敦義雖迫於壓力，將自己從第8改為第10，仍被各界砲轟。媒體人趙少康不僅痛罵：「你吳敦義百年之後怎麼對得起蔣經國？」更驚爆，吳之所以自排第10名，是因為看到有媒體鼓勵若他放不分區就不投他，所以絕不讓自己排安全名單最後，更企圖拉人「墊背」，看準選民不可能讓他後面的人都輸掉。

趙少康在政論節目《少康戰情室》表示：「從去年11月24日，我要講，他（指吳敦義）是有功的，但是今天搞成這個樣子！韓國瑜選總統，你國民黨幫了他多少？你（指吳敦義）真的希望他當選嗎？你真的有全力去輔選嗎？有嗎？你只想你自己！」

趙少康更痛批吳敦義：「你心裡想的就是說：『韓國瑜總統不會當選，所以我怎麼辦？我……到立法院去混個院長！』但問題是，你立法院如果不過半，你怎麼能當院長呢？你如果立法院不過半，你說你要去找台灣民眾黨合作，台灣民眾黨三分之二是綠的支持者，他怎麼會跟你合作呢？你要去找時代力量合作，時代力量會支持你當立法院長嗎？也不會啊！對不對！所以你非要拚過半不可嘛！你的目標要過半，你的目標不是說『我不過半然後我找小黨來湊，湊過半然後選我當立法院長』。你要過半！你15……第15名都不敢排，你怎麼會過半呢？你怎麼會過半呢？」

此外，趙少康指出，吳敦義一直對自己的名次很不安，甚至聽說他還跟身邊的人講說，有媒體鼓勵大家若他放在不分區就不投他，所以「我不能放最後，我放在最後的話我就沒有了！」此舉就是看準不喜歡他的選民，不可能讓自己後面的不分區立委通通輸掉。

不僅如此，趙少康更痛罵吳敦義：「國民黨已經淪落到這個地步了！現在這麼慘了！退此一步，即無死所！你不帶兵打仗，你光想自保，光想自己替自己打算，你怎麼好意思呢？你們還去問那個宋楚瑜說，百年之後怎麼對得起蔣經國？你吳敦義百年之後怎麼對得起蔣經國？」

(中時電子報)