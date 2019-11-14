泰安梅園1處工寮14日中午發生火警，燃燒面積約10坪，無人員傷亡。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉梅園村1處工寮，14日中午近12時發生火警，消防局獲報派出象鼻、卓蘭分隊，共4車6人搶往搶救，消防人員12時20分抵達現場，立即出動1水線灌救，消防局指出，火警地點位於梅園派出所上方農路之工寮，燃燒面積約10坪，花費約27分鐘撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因有待調查。

(中時 )