泰安梅園傳火警 10坪工寮付之一炬 14:492019/11/14 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泰安梅園1處工寮14日中午發生火警，消防人員到場出1水線灌救。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰安梅園1處工寮14日中午發生火警，燃燒面積約10坪，無人員傷亡。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣泰安鄉梅園村1處工寮，14日中午近12時發生火警，消防局獲報派出象鼻、卓蘭分隊，共4車6人搶往搶救，消防人員12時20分抵達現場，立即出動1水線灌救，消防局指出，火警地點位於梅園派出所上方農路之工寮，燃燒面積約10坪，花費約27分鐘撲滅火勢，所幸無人員傷亡，詳細起火原因有待調查。 (中時 ) #火警 #梅園 #工寮 #12 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 棒球輸日本...台男闖球場降半旗 網怒：有臉罵韓國？ 00:022019/11/10 生活 12強》中職應援團參戰！日本球場外野為中華隊加油 12:262019/11/10 體育 風勢助火勢 大肚山雜草火警難控制 19:362019/11/10 社會 眾教頭先禮後兵 洪總：已要求球員積極跑壘 19:282019/11/10 體育 捐贈樂施造福田 新北安居好安全 10:542019/11/11 社會 國際古蹟頻頻火災 桃市消防局演練 20:392019/11/12 社會 義消爆料119活動配合小英 南市消防局竟稱：嚴守行政中立 19:082019/11/13 政治 《時來運轉》運彩報報－棒球12強複賽 惟小不破！ 13:002019/11/14 體育 WeWork虧損擴大逾一倍至12.5億美元 13:122019/11/14 財經 12強賽》中華明戰美國 奇兵吳昇峰先發 13:232019/11/14 體育 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 被控「染紅」 葉毓蘭怒：誰抹紅我就告 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 車要大賣了！自撞稀巴爛 8旬駕駛僅擦傷 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。