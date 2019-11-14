扁家南台灣擁「3豪宅」，10多年增值6千萬！(中天新聞提供)

扁家買房產生財有道，毫宅增值真是嚇死人！高雄市議員陳致中昨(13)日在議會質詢，意圖藉機酸高雄市長韓國瑜買豪宅，卻慘遭副市長葉匡時打腫臉。今媒體追查發現，扁家全台共擁3座豪宅，房子都位於好地段，10年來增值6千萬元，這也難怪他自提豪宅中槍，被葉匡時當面洗臉只是剛好而已。

中天新聞報導，扁家豪宅「人文首壐」座落在美術館第一排，2008年傳以每坪25萬購入2戶，共計200坪，約支出5000萬元。當地仲介表示，扁家豪宅位於黃金地段，現在每坪售價約在33到36萬元，價差約達2000萬元，如果屋況好的話，可賣到一坪40萬元也沒問，從第一手到現在持有，增值約1倍以上。

扁家另一豪宅則是台南「耘非凡」，豪宅堪稱帝寶級建造，目前由陳水扁女兒陳幸妤夫婦入住。當地仲介說，當初預售單價每坪22到24萬，到108年內政部實價登錄價格是28到30萬左右。陳水扁一家人在南台灣置產，高雄2戶、台南1戶，10年多下來，3戶豪宅光增值就近6千萬元。

陳致中酸別人買豪宅，但扁家在南台灣的豪宅價值才驚人，網友紛紛狂酸，「韓市長沒辦法比啊！扁家真『豪野』」、「小英靠爸、致中靠爸」、「扁家買房增值6千萬，韓使『特權』還虧200萬」、「為何還不能把貪污的錢拿回來」、「民進黨有嘴說別人，沒嘴說自己」、「人不要臉，天下無敵」、「不是建國基金！怎變豪宅基金」、「以前號稱三級貧民，短短十幾年買三間豪宅」、「學學人家！別又『認賠殺出』！」

(中時電子報)