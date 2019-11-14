路嘉欣等待17年推出第二張專輯《落落大方》，近日接受POP Radio《娛樂最夠莉》的主持人劉衛莉訪問，談到新專輯近乎如實呈現自己想要的感覺，直呼「太幸福了」，更透露因合作專輯與艾怡良結緣，兩人原本不認識，直到邀約合作，立刻擦出火花！路嘉欣的新歌〈滿洲里〉，由她創作的歌詞發想源於電影《大象席地而坐》。路嘉欣談到非常喜歡艾怡良的創作，「在《我們的總和》留意到她的詞很成熟」，因此將〈滿洲里〉的歌詞傳給對方邀曲，30分鐘就收到回覆，讓她興奮地就要哭出來。

〈滿洲里〉的編曲是蔡旻佑，他在POP Radio的節目《原創漫遊》也邀請路嘉欣，並現場合唱。路嘉欣說，當天居然在電台樓下巧遇艾怡良！兩人先前只透過經紀人聯絡卻一見如故，「我們第一次見面，就看著對方互相尖叫，莫名地擁抱對方」，只可惜當時互相有工作，無緣促成三人同框演唱。聊到等待發片的心情，「人生無論順境逆境，都能落落大方的面對」成為路嘉欣的人生哲學。

從歌手「被轉行」成為演員，又再度發片，路嘉欣坦言，起初被邀約演戲，她也有過抗拒，更嘗試自我說服「人家覺得你可以，憑甚麼覺得你不行」？路嘉欣自揭曾被導演丟過劇本，「我就把劇本撿回來和導演說對不起」但讓高EQ的她最耿耿於懷，就是邀請朋友看戲，卻被問「什麼時候再發片」，路嘉欣表示，雖然知道是朋友的關心，「別人都不知道那句話讓我很挫折」。

路嘉欣日前上電台受訪。（POP Radio提供）

(中時 )