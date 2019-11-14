國立海洋科技博物館16、17日兩天規劃親子手作體驗及「樂來海科」假日音樂會，邀民眾在假日走出辦公室好好放鬆。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館16、17日兩天規劃親子手作體驗及「樂來海科」假日音樂會，邀民眾在假日走出辦公室好好放鬆。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館16、17日兩天規劃親子手作體驗及「樂來海科」假日音樂會，邀民眾在假日走出辦公室好好放鬆。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館16、17日兩天規劃親子手作體驗及「樂來海科」假日音樂會，包括有16日上午在1樓兒童廳首發的「人魚姊姊說故事」將同時帶領小朋友進行人魚穿戴體驗，下午則有仁愛國小弦樂團在5樓階梯舞台進行的表演；17日則特別邀請房文華，於5樓「禪繞與海的邂逅」展區指導遊客進行「午後的浮水畫DIY」體驗，有小錢包和吸水杯墊的實用浮水畫DIY，特別提供給民眾到海科館多元的體驗。

海科館主題館為歷史建物原為北部火力發電廠之前身，館內規劃有8大常設展廳，各展廳均具特色外，主題館建物仍可看到具有80年歷史的遺跡。海科館指出，遊客至海科館不妨可緩慢腳步，細細感受陽光透過工字鋼上大大小小的圓孔，灑下的美麗光影和細細體察北火歷史與海洋科技串連的前世與今生。

房文華為基隆社區大學資深的拼布老師，現同時為禪繞畫老師，她表示自己曾透過「蘿拉老師教你畫禪繞」這本書中自學「禪繞畫」，並經歷擔心，疲累，恐懼、失去等心情，而這些負面的情緒，透過畫禪繞一筆一畫，逐漸釋放出內心的壓力和恐懼，更也經由禪繞畫專注與放鬆撫平失親之痛。

「禪繞與海的邂逅」展期至30日止，海科館特別於展期期間情商房文華進行DIY課程，特於17日下午2點到4點，採現場報名隨到隨教方式，指導民眾以浮水畫DIY的創作手法，創作屬於自己的作品。

(中時 )