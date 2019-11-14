國民黨不分區立委名單昨出爐，遭到國民黨內強烈反彈，其中最讓人震撼的是，前立委邱毅排第八，對此，前國民黨員李正皓在分析為何吳敦義要排邱毅入不分區名單後，不得不讚嘆，吳敦義果然是高手，至於邱毅的未來會是如何？不重要了。

對於吳敦義的布局，李正皓在臉書直言，「我從來沒有，也不會小看吳敦義的政治智慧」。李指出，不分區立委在「邱毅這個人橫空出世在國民黨的不分區名單上後，我就在想：只因為新黨黨慶討論一國兩制就不敢去的吳敦義，為何這次敢提名大統派邱毅進入國民黨不分區」？

經過一夜，李正皓說出他的觀察，「當今天整日的輿論都在攻擊邱毅是統派的時候，我好像懂了什麼，吳敦義自排進入不分區安全名單的議題消失了！大家關心的是邱毅是不是支持武統、邱毅有沒有說過斬首行動可行、邱毅背後有沒有中國大陸的勢力，吳敦義自排進入安全名單的事突然沒人在乎了。要怎麼不當出頭鳥？放一隻笨鳥在自己前面不就得了！黨主席自排進入不分區很爭議？那排個更爭議的人進入不分區不就得了」！

李正皓讚嘆，「高手，真的是高手」。至於邱毅的未來會是如何？不重要了。剛剛通知，週五重新召開臨時中常會，吳敦義「順應」民意拉下邱毅，換回吳系人馬江泯欽也只是剛好而已。

(中時電子報)