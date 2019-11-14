新北市歡樂耶誕城將於本周五開城，持續48天，今年耶誕城共分為三大特色燈區，包括市民廣場、板橋車站北側的站前廣場及板橋公車站西側的萬坪公園，將於12月14、15日舉辦「耶誕演唱會」、12月21、22日「大河傳唱演唱會」、「新北耶誕平安晚會」等活動。

新北市警局因應活動期間進散場人車潮，避免周邊停車場滿場時，排隊等候進場車輛占用道路，影響其他用路人，將於周邊幹道板橋區文化路、縣民大道、中山路、漢生東路、新站路、站前路、新府路及民權路等路段實施彈性疏導、管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍。

另周邊停車場滿場時，將於主要路口及路段放置活動式告示牌或手持牌面，提醒用路人盡早改道，紓解車潮。

市警局呼籲，因周邊停車空間有限，請民眾多加利用大眾運輸工具前往，相關交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時插播，提醒用路人提早改道，避開管制區域及注意交通安全、活動期間勿任意違規停車、並遵從各路口員警、義交指揮疏導，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

(中時 )