為鼓勵中醫藥產業發展，行政院會今天通過「中醫藥發展法」草案，其中規定衛福部每5年應訂定中醫藥發展計畫，獎補助藥用植物種植，並鼓中西醫合作，用於治療癌症、戒毒等。

衛生福利部為因應世界衛生組織（WHO）「2014-2023年傳統醫學戰略」，制定我國管理傳統醫藥之法律政策，及為落實憲法所賦予國家應促進現代和傳統醫藥研究發展之義務，確立國家中醫藥發展之基本原則，擬具「中醫藥發展法」草案草案共24條。

草案重點包括，為促進中醫藥永續發展政策，衛福部每5年應訂定中醫藥發展計畫，保障財政及行政資源；並設置中醫藥研究基金，廣籌財源挹注，永續中醫藥研究量能，提升實證醫學研發成果轉化成中醫藥發展應用；推動中醫藥研究發展、中藥製劑之創新與開發及中藥藥用植物種植，提供適當的獎勵或補助。

其中在完善中醫藥醫療及照護服務方面，將強化中醫藥在全民健康照護的功能及角色，提升中醫醫療可近性與醫療品質，發展具中醫特色之預防醫學、居家醫療、中西醫合作及中醫多元醫療服務，促進中醫醫療利用及發展。

衛福部在草案說明中指出，我國已邁入高齡社會，法案明定政府應鼓勵中醫養生運動，提供到宅失能者中醫針灸傷科服務，建立中西醫合作癌症治療，並鼓勵中醫多元服務，如中醫戒毒等，促進中醫醫療利用。

另外，為精進中醫藥研究發展及人才培育，應建置國家中醫藥知識庫，發展中醫藥實證醫學，促進中醫藥創新及研究發展，加強國際交流。蘇揆也說，他在今年5月已核定「(2020-2024年)中醫優質發展計畫」，將投入6.7億元，提升中醫健康照護品質。

(中時 )