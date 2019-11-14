國民黨不分區名單引發軒然大波，國民黨副總統參選人張善政今到基隆走透透，下午至基隆廟口參拜時，宮廟主委謝文賢突然大喊「下架吳敦義！」憤慨大罵昨天看到不分區名單，讓他血壓突然飆高、差點中風！呼籲政黨票投新黨，下架吳敦義。
張善政今對國民黨不分區名單表達「不符合外界期待」，還拋出政黨票「切割說」持續發酵，下午他到廟口奠濟宮參拜，就在準備就緒時，站在張善政一旁的主委謝文賢突然大喊下架吳敦義，讓市黨部主委黃希賢一臉尷尬，連忙阻止「賣安捏啦」。
國民黨忠貞黨員謝文賢氣說，將韓國瑜送進總統府，「最大功臣就是你吳主席，就是要讓你當立法院長，你都當過副總統了，你的高度已經這麼高了，何苦呢﹖」還說吳敦義再選立委的話，就會和王金平一樣永遠被國民黨黨員唾棄。
謝文賢越說越氣，就像張善政講的，國民黨不分區名單投不下去，就投給別的黨，他認為一定要下架吳敦義，政黨票可以投給新黨，就讓國民黨不分區名單到第8名就好了，不要讓吳敦義上去，下架他！氣死了，真的很憤慨。
黃希賢則一旁緩頰，不只是基層、很多議員也在中央黨部表達意見，吳主席可能有他的考量，無法一一和大家解釋清楚，相信名單只是暫時狀況，最重要的是下架蔡英文政府，希望泛藍支持者能以「大我」為前提來看，不要受到這張名單影響。
(中時 )
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