原本還在擔憂因選前警方全力掃黑，一度找不到場地舉辦70歲壽宴的竹聯幫幫主「么么」黃少岑，前天舉行幫內大老幹部會議後確定，將在本月20日，地點就選在警政署對面的喜來登飯店過70歲生日，預計席開123桌。

不過這場壽宴將定調為幫內聯誼聚餐，也為了避免讓警方有壓力，因此嚴格規定必須有輩分及地位者才可參加，根據了解，除了幫內大老以及12位中生代大哥以外，各堂口大堂口限5名堂主及副堂主以下幹部參加，小堂口則只能派三人。

據了解，除了主要幹部外，還有邀請政商界外賓，至於其餘各幫派兄弟則是一率謝絕，也表示尊重警方。

據了解，黃少岑過去原本都低調舉辦壽宴，但今年70大壽決定擴大舉辦，原本預計在南港展覽館席開800桌，廣發英雄帖邀請政商人士與海內外兄弟齊聚替幫主祝壽，未料南港展覽館因屬於市府，臨時告知不願出借。竹聯幫想轉換地點，但各縣市警方早已收到風聲，提前約制餐廳業者不得接單，否則就要進行聯合稽查，嚇得不少業者寧願放棄這筆大單，也不願得罪衙門。

據了解，黃少岑這場70歲壽宴實際上是提早一年，由於幫主過70壽宴是幫內大事，原本承辦的幹部決定擴大舉辦，而且紛紛發出請貼，原本預計邀請人數超過8千人以上，包括政商財經界及各路弟兄。

竹聯幫為了向警方表示這純粹是場壽宴，也為了尊重警方，特別透過管道告知活動流程，但警方仍會依法進行蒐證。

(中時電子報)