單親媽學員精心設計月子餐料理，色香味俱全，令人食指大動。（王文吉攝）

單親媽學員介紹精心設計的月子餐料理。（王文吉攝）

單親媽學員現場示範產婦舒壓技法。（王文吉攝）

單親媽挑戰當月嫂！北台中家扶中心與台中市坐月子照顧服務人員合作開立「坐月子照顧服務員訓練專班」，邀請資深月嫂授課，並安排進入產婦家中實習。14位單親媽通過為期一年的訓練，14日開心領取結業證書，並發表美味營養的月子餐，現場還示範產婦舒壓技法。

「上菜囉！」單親媽發表堅果翡翠飯、酒釀蛋、彩椒雞柳、麻油花椰菜炒菇等10多道月子餐，色香味俱全，令人食指大動。成果發表會現場還提供產婦紓壓體驗，單親媽說，產婦剛生產完，筋骨都是鬆散的，只要輕輕一碰就會痛了，幫產婦按摩可以舒緩身體不適。

44歲小偉從事保母工作10年，已取得保母及中餐證照，她得知同業轉行當月嫂，還出國服務產婦，工作兼旅遊，相當羨慕。小偉說，她前照顧2名幼童，時薪不多，月嫂比較辛苦，但時薪達250元，學姊帶領她到產婦家實習，有信心可以勝任，希望可以趕快接案上工。

去年結業的小婷目前是全職月嫂，她也受邀現身說法說。小婷說，她原本從事行政會計工作，為讓2個孩子能在穩定的經濟條件中成長，經與輔導員、理財老師討論後，決定接受月嫂訓練，並辭去原本職務，在考取保母、中餐丙級雙證照，轉行當全職月嫂，薪資翻倍成長。

北台中家扶中心主任劉正文表示，單親家長能積極培訓自己，提升就業競爭力，相當值得肯定。今年有14位單親媽媽接受坐月子照顧服務員訓練，課程包括新生兒沐浴、哺乳技巧、產後營養菜單設計、教學及實作等，亦提供財務管理、人際溝通、口才訓練及月嫂實習。

(中時 )