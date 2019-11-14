農業缺工嚴重，彰化縣長王惠美領軍再進行進行智慧產業應用技術交流學習，14日一行人參訪日本當前最大也是世界第二大，無人機服務廠商Terra Drone 株式會社，汲取經驗。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

農業缺工嚴重，彰化縣長王惠美領軍再進行進行智慧產業應用技術交流學習，14日一行人參訪日本當前最大也是世界第二大，無人機服務廠商Terra Drone 株式會社，汲取經驗。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

農業人口老化，面臨嚴重缺工問題，彰化縣水五金產業赴日本建築展參展，縣長王惠美領軍再進行進行智慧產業應用技術交流學習，14日一行人參訪新創產業基地員工平均年齡約28歲，也是日本當前最大也是世界第二大，無人機服務廠商Terra Drone 株式會社，汲取經驗， 以智慧農業技術來克服勞動力老化，達到省力化、自動化、效率化目標，提高彰化優鮮農產品的競爭力。

王惠美表示，希望透過學習讓未來彰化特別是在農業上，青農也能夠與科技結合，透過更新穎的方式來創造更大的農業產值，另外，無人機也可以用在相關的救災及探勘，可以減少更多人力的付出，帶出更大的產值，期許透過這次參訪習取相關經驗讓彰化的農業能夠有不一樣的發展。

Terra Drone 株式會社，是日本最大也是世界第二大，主要提供無人機載具的服務，在世界布局20幾個地方，這次參訪，會社海外事業責任者神取弘太接待、簡報指出，日本已經很普遍使用無人機進行土地測量，公共事業的場所如橋梁與建設，政府也跟進去運用無人機作業。舉例，建設公司在土地開發時可利用無人機、雷射光去照射，知道挖土可以挖多深，或是電線損壞也都是利用無人機去巡視、數據上傳到雲端，運用軟體進行分析與解析。

王惠美表示，農用無人機的運用及發展，在國外已行之有年，如美、日、歐盟與中國大陸等國。在2016 年成立於日本東京的 Terra Drone 無人機服務公司，以提供無人機應用軟體，如航運管理系統 UTM、Terra Mapper等，以及無人機檢測應用服務，包括農業、土地、礦產、森林、基礎建設、石油及天然氣，透過觀摩相關先進作為，打造美好彰化希望城市。

(中時 )