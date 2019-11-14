曾投身軍旅生活，近幾年遊歷世界多國的藝術家林進達，即日起在修平科技大學舉辦「2019放肆形色－林進達創作展」，展出20件他精心收藏的作品。林進達強調，這次作品充滿正能量，盼觀者感受到幸福與快樂。

林進達說，他持續創作的手法與探索途徑就是透過形色符號，藉以傳遞內心情感世界，並以理性與感性的交織譜出耐人尋味的圖像，每件作品都記載著旅行中難忘的回憶，透過意象的切割、架構的延伸或色彩的拼貼等方式重新呈現。

林進達認為，藝術創作的軌跡彷若人生行旅，經歷一站站風景就像歷練了一次次的心靈淬鍊，並以打破空間限制的結構、自由揮灑的造成，羽化成獨樹一格的創作風采。這次在修平科大展出20件複合媒材創作，盼分享他的成果。

林進達曾經歷13年軍旅生涯，多年來其學習足跡遍及中國大陸、日本與韓國、美國等，堪稱國際移動力活絡的藝術家。修平科大校長鄧作樑說，學校注重學生美學及人文素養的學習，透過藝術家辦展盼達到交流、培養學生基礎素養。

(中時 )