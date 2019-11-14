李榮浩回應網友。（圖／翻攝自李榮浩微博）

34歲李榮浩和35歲楊丞琳今年7月在男方生日當天求婚成功，9月領證結婚，預計明年舉行婚宴。最近李榮浩在微博替老婆新歌宣傳，甜蜜寫下：「來，支持一下你嫂子的新歌」，引來楊丞琳回應害羞符號，然有網友狂虧寫下：「你好騷啊」，李榮浩則親自回說：「聞出來了？」，笑翻粉絲。

楊丞琳和李榮浩2017年公開戀情，今年9月17日到大陸合肥事務所領證，2天後兩人貼出照片證實並寫下：「祝福我們收到了，謝謝」，楊丞琳則透露因為辦手續要準備很多資料，兩人絕不是衝動完成了這件事，至於婚禮暫時沒想法，但會堅持「三不一沒有」，不辦海島婚禮、不丟捧花、不找花童，也沒有伴娘。

楊丞琳睽違3年，最近將推出新專輯《刪·拾 以後》，首播主打歌〈節日快樂〉日前曝光，老公李榮浩搶當頭號粉絲，特地發文替太太新作品廣為宣傳，沒想到有粉絲亂入虧李榮浩「好騷」，他則回應：「哎呦，聞出來了？！」其他人留言說：「李榮浩你這是什麼虎狼之詞」、「李榮浩哥你變了」、「喝多了嗎」、「老李神回覆」、「結了婚的男人到底不一樣啊」。

(中時電子報)