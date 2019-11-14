復活節島的摩艾石像。圖：業者提供

艾美波拉波拉 Le Méridien Bora Bora - 水上屋。圖：業者提供

大溪地航空 Air Tahiti Nui 商務艙。圖：業者提供

頂級海島旅遊出現新選擇，大溪地航空(Air Tahiti Nui)透過台灣總代理飛達旅運，宣布明年3月14日白色情人節推出特別包機飛往智利復活節島(Easter Island)，從東京飛大溪地後轉復活島，原從台灣出發需飛行將近35小時的航班，現在縮短至只要19小時，機票從11萬降到9萬元。

這班包機使用大溪地航空全新波音787執機，全球開賣後商務艙、豪華經濟艙熱烈搶購，目前只剩下商務艙7（原30）、豪經艙16（原32） 個座位，經濟艙持續熱賣中。

單買復活節島機票，北、高出發，飛往東京與大溪地轉機，經濟艙來回含稅約88,500元（原價約11萬元）、豪經艙12.4萬元、商務艙約 22.2萬元。旅客可以選擇搭配大溪地＋復活節島渡假旅遊，一次體驗世界最浪漫與神秘的海島旅行。機票不開放網路販售，購買行程需洽大溪地航空台灣總代理飛達旅運 [email protected]，或電話諮詢 02 8161 3406。

另多家旅行社推出大溪地航空假期復活節島十天行程，世界頂級的限量渡假路線：大溪地島＋波拉波拉島Bora Bora＋茉莉亞島 Moorea ＋復活節島Easter Island。2020／3／14 白色情人節出發，含三座島嶼的一日遊（四輪傳動野外探險、環島、觀鯊、戲魟、浮潛）、頂級飯店（含水上屋）、機票、全程接駁、餐食、保險、網卡。兩人同行每人 266,900 起，行程皆可客製化調整。購買行程可洽飛達（02 8161 3456 [email protected]： @gobytrain)、雄獅（02 8793 9608）、鈦美（02 7725 0999）、格林（02 2541 5966）、華友（02 6638 8888）、慶澤（02 2578 0865）等旅行社。

大溪地有如人間仙境，五大群島猶如散落南太平洋上的珍貴珍珠，相當受各國旅客喜愛的渡假與蜜月勝地。而另一座位於南太平洋的復活節島，島上摩艾石像使這座島嶼更添加神祕色彩。過去鮮少會將大溪地及復活節島聯想在一起，現在可以一次網羅玩個過癮，深度體驗島嶼魅力。

復活節島以佈滿巨大的史前石像Moai而聞名於世，全島已知有超過六百尊摩艾石像，還有神話般的鳥人祭，深深吸引各地著名的探險家前來一探究竟。島上提供各式導覽行程（大溪地航空假期已包含），深入介紹當地文化、歷史及自然環境，讓旅客在復活節島上不只是渡假，更對島上的人事物有深層的認識，結合人文與自然的知性之旅。

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