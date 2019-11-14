民眾黨15日將公布不分區立委名單，黨發起人、北市府顧問蔡壁如今表示，若選得好，應該6席起跳，好一點可到8席，她呼籲討厭藍綠的選民可把政黨票投給民眾黨。

民眾黨預計明天上午10時，在中央黨部公布不分區立委提名名單，今傳出不分區名單首位是北市勞動局長賴香伶，「郭家軍」高虹安排第3，蔡壁如第5，「學姐」、市府副發言人黃瀞瑩排第9或11。

外界評估民眾黨不分區只有4席，蔡壁如排第5恐掉出安全名單，蔡表示，如果選得好的話，應該6席起跳，好一點可以到8席，想辦法整合一些小黨，把票投給民眾黨。

蔡壁如說，國民黨副總統參選人張善政要大家把政黨票投給民眾黨的說她法欣然接受，謝謝丞相賜票，民眾黨是以民眾為本，就是全台最大公約數，呼籲討厭藍綠的選民可以把政黨票投給民眾黨。

此外，蔡壁如提到若進軍國會將推動修法降低成年門檻至18歲、提高銀髮勞參率、友善移工環境、囤房稅、實價登錄進階版、槍砲彈藥刀械管制條例、刪除黨團協商回歸委員專業審查。

(中時 )