公民團體地球公民基金會批評各縣市國土計畫草案劃設「城鄉發展地區」，將使「十萬農地被消失」。內政部營建署澄清，尚未審議各縣市國土計畫草案，要劃設城鄉發展地區」，需具備「具體規劃內容」或「可行財務計畫」之地區，內政部後續審慎檢視，以確保國內糧食安全，並兼顧城鄉展需求。

地球公民基金會質疑，各縣市劃設「城鄉發展地區」，將使「十萬農地被消失」或「估計全國農地恐將少於65萬公頃，無法達成保留74~81萬公頃，維持台灣糧食自給率40％的國家目標」。

對於地球公民基金會所稱「各縣市政府在國土計畫裏畫大餅，提出天馬行空的新市鎮、產業園區、觀光景點等開發案」，內政部表示，相關地區如未有「具體規劃內容」或「可行財務計畫」，並無法劃設為「城鄉發展地區」，而仍應維持為農業發展地區等其他國土功能分區，且如有劃設為城鄉發展地區者，並應避免使用國土保育地區第1類及農業發展地區第1類土地，以確保國土保育保安，並維護優良農業生產環境。

內營建署說，目前已公開展覽之直轄市、縣市國土計畫計有16個，僅宜蘭縣及新竹市尚未辦理，而16個縣市國土計畫案內規劃有「未來發展地區」，但這類地區係屬地方空間發展構想及藍圖，並非立即可開發利用土地，如有作為生活或產業發展需求，仍應循國土計畫法規定程序辦理國土功能分區檢討變更作業，辦理過程並應踐行公開展覽、公聽會等民眾參與程序，且應提送各級國土計畫審議會審議通過後，才能辦理開發。

(中時 )