中華民國射箭協會在2017年辦理「2017世大運暨亞運反曲弓培訓計畫消耗性器材採購案」等4項採購案時，發生廠商圍標及供特定廠商得標弊案，不法圖利70萬元，台北地檢署14日指揮調查局高雄市調查處、北機站、中機站，兵分4路搜索射箭協會、榮騰企業股份有限公司，並將射箭協會副理事長、現任國體大校長邱炳坤、榮騰公司曾姓實際負責人等8名被告約談到案，晚間移送北檢複訊。

據了解，檢調接獲檢舉，中華民國射箭協會在辦理2017年世大運暨亞運培訓消耗性器材採購時，反曲弓及複合弓的採購，共計7百20萬元預算，由教育部體育署國家運動訓練中心全額補助，但是，卻發現標案資料事先外洩，而且投標廠商竟然完全相同。

此外，射箭協會在辦理「參加第十四屆世界青年暨第八屆世界青少年射箭錦標賽機票採購案」，由運佳旅行社以132萬元得標，也涉及弊案，檢調於是展開搜索約談。

(中時 )