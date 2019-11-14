據衛福部統計，去年一整年兒少保護通報案件有1萬5188件，長期服務弱勢兒少的善牧基金會發現，安置的兒少個案，領有身心障礙手冊的個案、毒癮寶寶等漸漸增加，需要投入更多照顧人力與專業資源，呼籲社會大眾關注這些幼童的生活困境。

據統計顯示，去年兒少保護通報達1萬5188件，包括家庭遭逢重大變故及家內兒少虐待案件，而家內兒少虐待案件為4175件，主要包括不當管教、被虐待及被疏忽。

善牧花蓮之家主任陶明蕙說，近年來從安置的個案發現，包括毒癮寶寶、身心障礙寶寶人數漸漸增加，以花蓮為例，過去多是突遭變故如地震、火災等導致父母雙亡等讓孩子被安置，但近3年毒癮寶寶等迅速增加，比例已達三分之一至二分之一。

陶明蕙也說，毒癮寶寶可能可能會有發展遲緩、過動症，甚至還有患有先天性心臟病，甚至還有3歲就開始自殘，長大後可能會有反社會人格，因此需要更多的關懷與陪伴。

善牧推動「星火傳愛」計畫，目標要募集9500萬，但受到近年環境影響，募集速度不如過往順利，善牧基金會呼籲社會大眾關注家創兒。

如今天23歲的小雲（化名），國一時父母、外婆相繼入獄服刑，直到被安置在善牧家園、遇到湯靜蓮後才卸下心防，她回憶，成長過程中曾經4姐妹與罹病的奶奶住在「廢墟」中，一個月僅靠1千元過活，但想到修女勉勵「一個人旳價值高於全世界」，才擦乾眼淚打起精神，成了持續向前邁進的動力。

(中時 )