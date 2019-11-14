民眾出國玩常常會抓緊機會購買免稅品，但一名南韓網友在網路上抱怨，他日前在知名的新羅免稅店買了一個名牌包要送給女友，沒想到拆開後的LOGO讓他頓時傻眼。

這名男網友在NAVER論壇上抱怨，自己在仁川機場的新羅免稅店買了PRADA，但卻來了PPADA。他表示，「出國回來打開盒子後，簡直不敢相信自己的雙眼，不管怎麼看都不是PRADA而是PPADA，扣環部分甚至還有刮痕」，而這個包包原本是要當作交往1周年紀念禮物給女友的，從他附上的照片可以看到，PRADA包包的吊牌LOGO變成了PPADA。

原本業者僅打算就瑕疵部分做交換。（摘自NAVER論壇）

網友繼續補充，新羅免稅店是國內最大免稅店之一，且PRADA也是名牌，發生這樣的事讓他懷疑是不是仿冒品。文章上傳後，引來了廣大網友的回應，大家都認為太荒唐，而事後網友也和業者聯絡上，業者竟然僅打算和他交換商品瑕疵的部分，讓這名網友覺得很糟糕，也因此果斷拒絕，並要求退貨換成另一項產品。

網友無奈地說，紀念禮物的意義已經沒了，發生了這件事讓他感覺很難受，心情也都被毀掉了，他也提醒大家，以後還是親自檢查後再購買會比較好。

(中時電子報)