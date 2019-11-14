立委劉櫂豪14邀請交通部長林佳龍到台東交通建設考察，林佳龍在劉櫂豪帶領下前往鹿野及中華大橋視察，林佳龍允諾鹿野的龍田神社據點公共設施改善編列500萬元及台11線拓寬案總經費8549萬皆全力支持，考察時也體會到志航基地戰鬥機噪音及東北季風帶來的風吹砂之苦。

劉櫂豪說明，上任以來他走遍台東縱谷地區池上休憩區、池上大坡池、關山月美鐵馬驛站等觀光設施爭取建設經費，以促進觀光發展，另針對海端天龍吊橋、鹿野龍田神社據點改善等計畫，合計總經費1億6,695萬元，期待交通部能全力持，尤其龍田神社據點的廁所遊憩設施老舊，亟需改善，劉櫂豪特別向林佳龍爭取改善經費，林佳龍當場允諾全力支持。

另外在在台11線158K＋100至159K＋800路段拓寬工程方面，劉櫂豪表示，目前為15米寬雙向雙車道，拓寬後為20米寬雙向4車道，仍保留2米寬機慢車道，同時加強路側擋土牆及排水側溝，並規劃景觀美化，成為兼顧運輸需求及景觀美化的觀光需求。

最後針對台東市公所提案省道市區路段路燈老舊亟需汰換，劉櫂豪強調為了道路的安全，老舊路燈應儘速改善，要求公路局儘速指示工務段與市公所檢視急迫需求，林佳龍也允諾將全力來配合。

林佳龍在視察台11線拓寬工程時，恰巧緊鄰志航基地，簡報2度受到戰鬥機噪音打斷，劉櫂豪還打趣地說，「這歸國防部管理非交通部!」加上東北季風帶起的風吹沙，讓林佳龍體驗了台東人日常生活之苦。

(中時 )