台塑六輕塑化煉製一廠12日下午2點初發生火警，第一時間未通報消防局，再次引起民眾恐慌。消防局長林文山表示，這次會以公共危險罪嫌函送六輕廠區相關人員，也將行文消防署要求立法訂定罰則。

14日縣議會總質詢中，縣議員許志豪、林深都詢問消防局長林文山此次台塑六輕火災到底有無通報消防局？六輕工安事件通報為何老是受到詬病？

林文山表示，12日下午2點11分他接獲許志豪議員詢問六輕否爆炸，他問勤務中心得知10分時六輕消防隊楊隊長報案六輕東門附近塑化煉油廠管路起火，六輕消防隊可自行處理。

林文山說，雖六輕消防隊說可自行處理，他仍立刻派第三大隊、北五分隊人車前往現場，21分據六輕消防隊回報，現場火勢獲得控制。他推估火災在14時2分或3分已發生。

許志豪表示，六輕長期隱匿火災不報，這次又重演，六輕不理會縣府，縣府對六輕似乎形同虛設，不管六輕有無能力撲滅火勢，消防局都要做好隨時出動的準備，萬一發生連環爆怎麼辦。

林深則表示，「縣府好像後知後覺」，到底要怎樣才使六輕在火災發生第一時間就通報，台塑過去說是中央的問題，到底縣政府有無正式行文要求？

林文山表示，4月7日的爆炸案六輕也未通報119，他也是接到議員、縣長的電話詢問才確認，才趕緊派人去救災。近日將行文給消防署，針對火警未通報者要立法開罰，就次就會把六輕廠區相關人員都以公共危險罪函送法辦。

(中時 )