苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦等人14日上午前往南庄國小視察新校舍工程進度。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦等人14日上午前往南庄國小視察新校舍工程進度，與全校師生大合照。〔謝明俊攝〕

苗栗縣南庄國小在2016年9月間遭梅姬颱風吹毀舊有加蓋鐵皮校舍，一度造成學校部分師生需要另行安排上課教室，經向教育部申請經費2700多萬元，將原有受損教室拆除重建，目前已近完工階段，14日上午，苗栗縣長徐耀昌與議長鍾東錦等人前往南庄國小視察，希望新校舍能如期完工後，提供學生們最好的學習環境。

南庄國小校史長達121年，是當地歷史最悠久的學校，早年南庄東河媒礦興盛時期，南庄人口眾多，學校學生總數曾多達1800多人，是苗栗縣內數一數二的大型小學，因此，學校原有教室需求量非常大，東側教室原本只有1層樓，為了擴增教室，因此在原有1樓的基礎上，以加蓋鐵皮屋的方式增建多間教室使用。

2016年9月，梅姬颱風來襲，強風將東側教室全部鐵皮吹毀，造成部分學生沒教室可用，暫時另在校外覓地上課，經請專家實測評估後，認為舊校舍耐震係數也已不足，學生上課安全有疑慮。因此，校方透過縣政府向教育部爭取經費2784萬元，將原有校舍全部拆除重新改建，但由於預算限制，新校舍招標發包過程並不順利，經流標多次才完成發包，展開新建工程。

目前整個新校舍工程進度已完成92％，整個結構體已經完成，現正進行廁所設備安裝及貼地磚等細項工程，14日上午，縣長徐耀昌偕同議長鍾東錦、南庄鄉長邱梓增等人，前往南庄國小視察工程進度，徐耀昌希望加強施工品質及工程安全，如期完成新校舍，讓師生能有更優質的教學環境。

(中時 )