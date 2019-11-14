教育部委託中華民國中小學校長協會辦理「師傅校長培訓課程試辦實施計畫」，新竹縣成為第1個完訓縣市，14日在竹縣教育研究發展暨網路中心舉辦結訓典禮，由協會榮譽理事長翁慶才頒發結訓證書。

師傅校長任務使命有「協助培育及引領初任校長」、「協助教育政策擬定與推動」、「協助教育危機處理諮詢與輔導」、「建構與發展校長專業支持系統」，以為期5週10堂共30小時的「學校經營」等課程，提升使命感與專業素養。

副縣長陳見賢恭喜10位校長在百忙中都沒有缺課，成功通過受訓成為師傅校長，未來都是提升新竹縣教育環境的推手。

成功國中校長黃增新認為，培訓課程能讓受訓校長有再學習機會，這些新內容和視野未來成功結合後，對每所學校都是亮麗的成果。

范揚焄校長認為，師傅校長最重要的使命是經驗傳承，讓初任校長能夠更快上手，陪伴初任校長及候用校長成長，讓新竹縣的教育能夠生生不息。

新竹縣首批師傅校長為，湖口高中張華堂、忠孝國中周武昌、成功國中黃增新、中正國中童鳳嬌、嘉豐國小范揚焄、大同國小羅賜欽、松林國小陳智華、埔和國小吳柚、五峰國小葉惠雯及麻園國小蔡懷萱。

(中時 )