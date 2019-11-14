日、韓、香港學者在鐵道之鄉酒莊合影。（台中市府研考會提供／王文吉台中傳真）

日、韓、香港學者實地走訪，了解921震後的轉型案例。（台中市府研考會提供／王文吉台中傳真）

2019台中學國際研討會15、16日兩天於中興大學舉行，主辦單位邀請日、韓、香港學者提前走訪石岡與光復新村，思考921震後的地方創生及永續發展。台中市府研考會主委吳皇昇表示，這次的研討會除會議外，更規劃實地探勘，讓台中學研究接地氣，對政策規劃有很大幫助。

2019台中學國際研討會邀請日本的地方創生學者菊地端夫教授、韓國的城市行銷學者崔興碩教授及香港的數位創業專家Ingrid Chung參訪石岡的花樑鋼橋與霧峰的光復新村，瞭解災區在921震後的轉型案例，並探討社區凝聚力。

石岡居民王先生回憶921仍餘悸猶存，「921是我目前經歷過最大的災難，好多人都在瓦礫堆與死神賽跑。」石岡區公所也分享當地的災後韌性及地方創生願景，勞工局、社會局與地方導覽團隊則簡報光復新村的青年創業案例與發展特色，並進行相互討論，問答過程熱絡。

吳皇昇表示，今年台中學國際研討會安排走訪921災區，讓學長專家認識921之前、瞭解重生成功的現在及展望未來的發展。透過研討會前的參訪行程，了解台中地方創生與青年創業相關的區域，更可提供這些區域發展的前瞻觀點，對台中學研究地方創生別具意義，

日本菊地端夫教授表示，民間社團、協會的熱情與活力，是地方創生成功的必要條件，也應該結合當地大學的力量，將地方創生的理念傳達出去，如此才可以找回青年人返鄉就業，讓地方生機重現。

菊地端夫說，例如921災後的石岡與東勢，不但展現強韌的恢復力，也看到當地居民結合自然地景生態，發展出獨特的地方特色，展現濃厚的地方創生潛能，政府應可以研擬相關規劃來輔導，相信會有更好的未來。

(中時 )