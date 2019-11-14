（16：55更新）大陸官媒《環球時報》今（14）日下午在官方推特發布消息，引述自未具名消息人士指出，香港預計周末實施宵禁，不過1小時內就火速刪掉貼文。

大陸官媒《環球時報》14日下午約3時15分在官方推特發布消息，引述自未具名消息人士指出，香港預計周末實施宵禁，不過約在下午4時左右，被發現已經刪掉這則貼文，中時電子報在看到推文當下已經先行截圖為證。（圖／截自環球時報官方推特）

大陸官方媒體《環球時報》於台灣時間14日下午3時15分左右，在官方推特宣布重大消息，引述自未具名消息人士指出，香港政府預計周末宣布實施宵禁。推特僅一行簡短文字，並未透露更多細節，也未指名具體消息來源。

不過約在下午4時左右，《環球時報》被發現已悄悄撤下這則推文，不過中時電子報在第一時間已經先行截圖為證；另外美國媒體第一時間也有在推特發布《環時》這則消息。

美國媒體第一時間也在推特發布《環球時報》報導香港預計周末實施宵禁的新聞。（圖／截取自推特）

香港連日來警民衝突升溫，戰火延伸至各大學，大學校園淪為反送中抗議人士與警察之間的戰場，導致學校本周全部停課。先前港媒報導，特首林鄭月娥昨（13）日晚已臨時召集各部會首長，據悉會議上曾討論實施宵禁，進一步壓縮上街示威人數，目前並未提供具體細節。

香港01指出，如果港府確定實施宵禁，依照現行法律，特首若認為維護公共秩序有必要，可根據香港《公安條例》第31條規範頒布宵禁令，而不必引用《緊急法》或是重新立定新法。宵禁令可明定所有人在指定時間、指定區域內不得外出，任何人違反宵禁規定就屬違法，經定罪後可判2年有期徒刑。

報導說，早在10月初就有消息傳出港府研擬實施宵禁，但當時港府只將此視為備用方案，並不預期要推出，只是11日起警民衝突再升級，市民日常生活、上班上學等都受到影響，人身安全堪虞，迫使港府近期再將此案拿出來研議。

不過港府實施宵禁的最大顧慮是怕嚇到國際投資人，投資人可能因此懷疑香港是否仍是社會安定、安全的投資市場。

(中時電子報)