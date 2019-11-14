國民黨不分區名單昨天公布後引發反彈，尤其自列第10名的吳敦義成眾矢之的，吳上午探望昨徹夜靜坐抗議的青壯派議員說，過去前立法院長王金平每次都排不分區第1。前王金平下午參加活動前受訪表示，社會上看這份名單覺得有點奇奇怪怪，不是這樣嗎？否則大家聲音怎麼這麼大。

吳敦義和王金平下午均受邀參加灣國際發明得獎協會頒獎典禮，主辦單位原規劃兩人合影，但吳頒獎完後快閃，王隨後抵達，兩人僅在1樓大廳碰頭打聲招呼，互動冷淡。

國民黨不分區名單出爐引發反彈，王金平稍早在臉書貼出「金平問號？？？」，並註記「這名單跟初選一樣奇奇怪怪」、「竹篙湊菜刀」、「聽說我今天撿到槍」。

王下午表示，這份名單社會上有很多人有意見，「有點奇怪」，但他不能表示具體意見，更不能對個人做評論。媒體追問是對不分區的人選還是排序覺得奇怪，王金平說，每個人看法不一，橫看層嶺側成峰，遠近高低各不同。

王金平解釋，他排不分區第1的時空背景和吳敦義不同，當時任院長且連任，大家沒有意見很自然，如今國民黨面臨的情勢不同，他認為藍綠兩黨都必須要有能夠坐鎮、領導黨團的人，吳敦義要在安全名單內，萬一掉到邊緣外就不太妙。

王金平表示，既然外界有意見，黨中央也有意調整，相信調整後國民黨會得到更多支持。

詢及國政顧問團總召張善政呼籲政黨票投民眾黨，還說總統選舉跟不分區需切割，王金平說，這應該沒什麼大道理，張等於接受國民黨的推薦，不是接受民眾黨的推薦，推薦上也沒有寫別的黨也有共同推薦，只有國民黨推薦。

吳敦義日前研判明年國會拿14席是上策，對此，王金平說，目前誰也不敢推測，期待國民黨能得到16至18席，但期待能成真很難講，應該等到12月中下旬，推測才更準確，現在都是瞎猜，也沒有絕對根據，民調也不是絕對依據。

王金平闡述，今年小黨特別多，實力也比較好，比如民眾黨、親民黨，連台聯都希望能有5％以上得票，新黨與宗教聯盟等也都一樣，最後會瓜分多少票誰也不知道，很難預測安全名單席次。

(中時 )