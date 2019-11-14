大甲溪堤岸公園14日完工啟用，立法院副院長蔡其昌前往聽取簡報。（陳淑娥攝）

大甲溪堤岸公園14日完工啟用，將成為甲安埔居民休閒的好去處。（陳淑娥攝）

斥資近2200萬元打造的大甲溪堤岸公園14日終於完工啟用，在立法院副院長蔡其昌力爭經費下，將原本雜亂無章的國有空地進行綠美化，變身成甲安埔當地居民的休憩空間，長長的河堤棧道，在傍晚時更顯得浪漫滿分。

大甲區六塊厝大甲溪畔堤防旁為文曲里區範圍，地方人士皆盼像大安區一樣，打造堤岸公園供民眾運動休憩；蔡其昌接獲陳情後，極力向中央經濟部水利署爭取2194.8萬元經費。

蔡其昌指出，雜亂的國有空地綠美化成美麗的公園，大大提升海線地區生活品質，同時讓大家共同維護公園綠地，更能凝聚社區團結意識；市議員施志昌說，除了文曲里外，義和里、武陵里鄉親也都能使用到公園，未來將繼續打拼讓鄉親有更好的居住環境。

文曲里長林寶彩表示，髒亂的河川地變成美輪美奐的堤岸公園，由於文曲里內幾乎沒有公園綠地，相信這將是一個最棒的休閒去處。

大甲溪堤岸公園施作項目為堤頂步道236公尺、堤防內步道145.5公尺、水域廊道85公尺、弧形休憩座椅1座、護坡等工程、綠美化工程喬、灌木共約2萬2000株，以及草皮1800平方公尺。

(中時 )