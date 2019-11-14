藍晒圖文創園區將廢棄宿舍改成文創基地，每年吸引4、50萬觀光人潮。(曹婷婷攝)

營運邁入4年的台南藍晒圖文創園區，將廢棄宿舍改成文創基地，每年吸引4、50萬觀光人潮，除了是觀光景點也致力於扶持文創業者「長大」，園區規畫24個空間讓業者進駐，今年有9個新品牌加入行列，預計11月底試營運，園區壁畫上個月也完成重新彩繪，讓人耳目一新。

文化局表示，4年來，業者因為品牌在這裡培養穩定客源，業績茁壯而出走，也有店家營運穩健一待就是4年，如發展文化業的聚珍台灣今年從微型店鋪移到旗艦店鋪，規模空間倍增。

以新舊並存樣貌存在的藍晒圖文創園區，今年「秋冬新品發表會」藉由在地手工藝業者創意及傳統工匠師的精湛表現進行全新設計闡述，透過不同概念發想繽紛綻FUN，為即將於月底展開的台南設計周打頭陣。

園區亦結合智慧手機的便利性，建置「i藍晒圖」APP行動服務，以科技引領體驗藍晒圖文創園區的創意風華，呈現藍晒圖專屬的特色。其中也有一款AR遊戲，將園區轉型為台南文創智慧聚落，透過AR互動「召喚BLUES」陪你逛藍晒圖，讓行程更有趣！

文化局指出，此次參與新品發表的新進駐品牌包括創造療癒人心的插畫商品「陪你工作室」、如同生活於大自然中柳樹風格的「黑柳徹」、提倡環保有機無毒的「散事舖」以及蘭舍、京都奈本舖、目目文創、圓氐、巧手貓×城市貓趣活、拍拍、蘭都．西門1917、聚珍臺灣、銀製所、布花實驗室、赤軍煉金術金工手作坊等20組優質品牌。

藍晒圖園區新進駐品牌預計11月底試營運，11月16日至17日、11月23日至24日推出「無樂不作」創藝市集，11月30日台南設計周開幕；詳情請上「藍晒圖文創園區」官方網站、Facebook粉絲團查詢，或電洽06-2227195營運管理中心。

(中時 )