康凱（左起）、文香、李炳輝、曹雨婷今午參加記者會。粘耿豪攝

李炳輝今說每周二到周六會在菜市場唱歌。粘耿豪攝

「北北基影視流行音樂總工會」舉行「往事值得回味」公益慈善演唱會記者會，出席藝人李炳輝在會中高歌。(粘耿豪攝)

資深藝人文香、李炳輝等出席公益慈善演唱媒體記者會。（影音／游定剛、范佐意）

「北北基影視流行音樂總工會」以關懷資深藝人為出發點，月底將舉行「往事值得回味」公益慈善演唱會，全國演藝總工會理事長康凱、秘書長曹雨婷邀多位資深藝人文夏、文香及李炳輝、龍千玉、西卿、楊繡惠與澎恰恰、康龍等人演出。

高齡91歲的「國寶歌王」文夏當年演唱的夯曲〈媽媽請你也保重〉、〈黃昏的故鄉〉傳唱數10年，上個月文夏因肺炎住院，在病床昏睡5日，檢驗尿液竟有一粒眠、大麻等毒品反應，傳出疑遭男看護下毒，經過1個月修養。

文香今午出席記者會，無奈說這起事件變羅生門，因司法單位說偵查不公開，到目前為止都沒有給一個合理交代，她合理懷疑看護這種手段不是第一次，警方也告訴她藥物檢驗後沒問題，而文夏現在已回家，差著鼻胃管，每天復健中，目前體重只有30公斤。

文香哽咽說，「很多人跟我開玩笑，老師前陣子不是睡了五、六天，應該補足精神了啊，我說那根本不是，那是被迷昏，講到這件事，我就眼淚流不止」。強調文夏沒吃過一粒安眠藥，他一直是很容易入睡的人，「睡了五、六天正常嗎？馬偕沒跟我說是什麼原因，沒給我一個交代，家人說一定要報案，司法單位也說偵查不公開，到目前為止都沒有給我一個合理交代，合理懷疑看護這種手段不是第一次」。

文香表示，文夏現在已清醒很多，本來要帶他出來，但因為天氣轉涼，怕他萬一感冒，所以不放心讓他出來，會盡量讓他在演出之前，把她帶出來讓大家看一看。對於文夏身體狀況，現在精神、神智很清楚，記憶力也ＯＫ，唯一只有體力比較不好。她說，文夏在7月愛傳承演唱會還可以唱現場，但這次生病後沒試過還能不能開口唱，但他在家會哼唱幾句，現在慢慢做復健，正常時的體重約35公斤，生病後約20多公斤，現在胖2公斤約30公斤。

文香說，文夏不知道昏迷那段時間發生什麼事，也不知道自己睡那麼多天，她不敢跟他講，現在慢慢幫文夏做復健，讓他學著站起來，站不到1分鐘，累了他就坐下來，文夏不喜歡吃東西，一碗稀飯吃兩、三口就不吃，她跟醫生討論是不是要插鼻胃管，正常進食後，體重回升到30公斤。

(中時 )