台灣規模最大的國際專業珠寶展--「台灣珠寶首飾展覽會」將在本周五登場，今年首度有台灣高中生推出設計作品參展。這項展覽去年吸引來自31個國家8,647名買家參觀，買主涵蓋全球22個國家及地區，今年預計有 220 家廠商參展，展覽以設計人才培育、金工技術傳承及品牌推廣為目標，促進臺灣珠寶產業的凝聚力，以產業轉型與升級來強化國際競爭力，推動臺灣珠寶產業開拓國際市場。

為了提供喜愛珠寶金工的學生一個學習平台，新北市政府大力推動，長期與多所國高中及大專院校合作，並委由鶯歌工商舉辦【金藝求精】全國精品金工競賽，11月15日到18日於世貿一館台灣珠寶展中舉辦成果展，展出歷屆【金藝求精】競賽得獎與各類金工課程之作品，藉此讓喜歡珠寶金工的學生有發光發熱的創作舞台。

新北市高中技職學生作品受到矚目。(東龍珠鑽石集團提供)

新北市高中技職學生作品受到矚目。(東龍珠鑽石集團提供)

台灣珠寶精品工藝之高端人才其實極為缺乏，新北市政府創全台之先，於新北市教育局成立「技職科」，專責新北市的技職教育發展，努力改善現今技職教育體系的不足，以官方的角色介入產學合作，邀請東龍珠鑽石集團的資深珠寶精品工藝師，深入校園傳授技藝。

這項計畫從國中開始就針對對珠寶金工有興趣的學生設立培力營，一步一步規劃珠寶金工課程，至今已與多所國高中至大專院校合作；今年更在景文科技大學開設珠寶產學發展應用課程，除了由東龍珠鑽石集團張芳榮執行長親自授課，教授珠寶精品業的相關實務外，更廣邀業界先進們開辦講座分享專業與經驗。

新北市高中技職學生得獎作品。(東龍珠鑽石集團提供)

新北市高中技職學生得獎作品。(東龍珠鑽石集團提供)

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示，要培養一位珠寶精品工藝師需耗時十年以上，現今的珠寶精品技職教育，還是難以符合業界需求。就好像國家培訓體育選手，從興趣培養到職業試探，遴選可造之材，設立專班、專校，到輔以長期實作的經驗累積，學生才可能於畢業後具備即戰力為業界所用，再經業界歷練，假以時日即能成為珠寶精品工藝師。

張芳榮強調，但這個理想，並非單靠產學交流合作可以達成，需要更多官方的資源投入與輔導，結合產官學三方之力，才能落實規劃、逐步推動，達成目標。除了在教育上著力，東龍珠鑽石集團也憑藉長期為國際珠寶精品代工的實力，將業務焦點延伸到國內市場，期望作為國內珠寶業者設計與生產的後盾，協助國內的品牌轉型與升級，凝聚台灣珠寶的競爭力，形成產業鏈結，一起打入國際市場；同時也為珠寶精品所培育出的人才，開創登上國際舞台的道路。

15 日登場的「台灣珠寶首飾展覽會」，除了展出【金藝求精】珠寶精品工藝技職教育成果展，也同時舉辦座談會探討【珠寶精品工藝的技職教育與未來發展】，邀請產官學代表，包括新北市教育局黃靜怡副局長，景文科大李弘斌副校長，台灣區珠寶工業同業公會張文欽理事長、東龍珠鑽石集團張芳榮執行長，一同深入交流，使更多人了解產學合作與技藝傳承的重要，共同為台灣珠寶精品產業的發展而努力。

(中時電子報)