環保署今天進行「桃園國際機場第三跑道報告書」環評初審，會前遭環團前來抗議，批評該開發案漠視在地居民人權，要求政府傾聽民意提出替代方案，而這場環評最後也因飛安、空污、噪音等問題僵持不下，將在明年2月29日前補充資料後再審。

台灣人權促進會今天上午前往環保署抗議，表示桃園航空城機場第三跑道作為台灣史上規模最大的區段徵收案，開發單位仍罔顧民意，在噪音、社會影響評估的部分交代不清，且未確實評估替代方案，根本無視對在地居民的人權、財產侵擾。

促進會居住權專員余宜家指出，桃園機場第三跑道的環境影響評估範圍，徵收面積超過3000戶，勢必造成社會衝擊，而當前的環評報告，對於社會影響的評估也流於形式，並無深刻處理居住權以及人權問題，要求環保署建立完善的「社會影響評估技術規範」，從制度面解決既有缺失。

桃機表示，本計畫面積達723公頃，徵收面積587公頃，附近除機場專用區外，大部分是農田以及聚落。

抗議居民表示，已被不當徵收一次，現在為了航空城開發，又要再度被徵收，實在是無法接受。還有居民指出，都市計畫中提到他們所在的區域是因噪音太大不適宜居住，所以被納入徵收，但根據長年居住的經驗，根本沒有所謂噪音問題，根本不構成應被納入徵收的理由。

不僅遭到環團抗議，在今天的環評大會上，有環評委員表示擔憂，由於桃機新建的第三跑道就在中油油庫附近，完工後飛機起降恐有安全疑慮，但開發單位認為，以未來桃機的班次起降預估，要撞到油庫的機率是千萬分之一，約20年才會撞到一次。

環評委員吳義林表示，桃園機場應該說明清楚，針對這類型的飛安意外，是否有做好評估以及是否有能力承擔。其餘包含空污、噪音以及安全性等議題，也因雙方經過3小時的討論後僵持不下，決議於補充資料後於明年2月29日繼續審查。

(中時 )