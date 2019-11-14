針對監院的調查報告，最高法院院長鄭玉山表示，對於過去分案制度所造成的疏失「願意承擔」，最高法院也承認當時制度不完善，電腦分案用人工輔助，但目前已完全改為電腦全自動分案。

最高法院表示，當時為了要消化抗字案件確認疏失沒有注意到，恐有形同指定分案的情況，但目前調整電腦分案後，不會再發生這樣的情況。

此外，因為矚目案件的判斷，目前是審查股先做形式上的審查，例如幸福人壽案件當時並沒有判斷是矚目案件，所以有發生分案流程問題，但事實在審理中沒有影響；RCA也是後來被認定為非一般案件，經大家討論是繁雜且矚目案件後，再以人工抽籤重新再分案。

至於胡景彬案件部分，最高法院表示因為屬於「六大袋」卷宗屬於獨立輪次分案，當時所有這樣的案件共42件，因受限於獨立輪次分案所以才排到3次後才分案，並沒有拖延分案的狀況。

最高法院表示，電腦分案的程序持續在檢討與修正，仍有一點小缺失在改進中，並沒有如同監委所說的，對外發表新聞稿故意欺騙，或是有避重就輕的情況。

(中時 )