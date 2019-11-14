國民黨總統參選人韓國瑜近日公佈張善政為副手，讓藍營聲勢稍微轉好，而最新民調也出爐了，民調結果顯示，在單挑對決下，民進黨蔡英文獲得41.2%支持度、國民黨韓國瑜25.1%支持度，雙方差距16.1個百分點。與上次民調結果相較，韓、蔡差距從11.9個百分點擴大為16.1個百分點，差距拉大為4.2個百分點。網友看完紛紛表示，「震撼！」、「韓穩了」。

據媒體《品觀點》今公布最新民調，結果顯示，在單挑對決下，民進黨蔡英文獲得41.2%支持度、國民黨韓國瑜25.1%支持度，都不支持的有13.8%，尚未決定的有19.8%，雙方差距16.1個百分點。

若與上次7號所做民調相較，民進黨蔡英文39.6%、國民黨韓國瑜支持度27.7%，雙方差距11.9個百分點。結果相較，從11.9個百分點擴大為16.1個百分點，差距拉大4.2個百分點。

值得注意的是，《品觀點》也針對「張善政任副手對於韓國瑜選情有沒有幫助」，調查結果顯示，有38.8%選民認為有幫助，另也有33.5%認為沒幫助，無意見的也有27.7%。

本次民調係由《品觀點民調中心》進行，調查期間於11月11日至12日，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」，(委託全方位市調公司)與「線上網路調查」(委託創市際市場研究公司)同步進行，以台閩地區年滿20歲以上有投票權選民為調查範圍，有效樣本數為2,172份 (市話1,080份、網路1,092份)，在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.1%以內。

網友看完紛紛表示，「震撼！」、「韓穩了」、「鋼鐵韓粉就25%」、「穩了」。

(中時電子報)