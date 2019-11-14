民進黨今繼續召開中執會將討論並通過不分區立委名單，對於昨晚流出的提名委員會名單，中執委看法不一，會議在大家報告完被迫休息，預計休息到下午4時再開。據了解，會議卡關的原因是，原留給屏東及立法院長蘇嘉全處理的第十三席，傳出英系既要侄子立委蘇震清加立委莊瑞雄，不分區及區域都要，且要黨徵召蘇震清參選區、莊瑞雄名次往前。

原訂休息至4時繼續召開的民進黨中執會，卻因為各派系赴官邸協調尚未結束，遲遲無法開會。

民進黨昨晚流出的提名委員會達成共識的不分區名單，果然遭到英系、海派、正國會等反彈，因此中執會一召開沒多久就卡關，宣布休息。各派系下午2點30分赴總統官邸繼續協調。

據了解，英系嘉義幫希望運作前嘉義縣長張花冠，現任不分區立委中中華民國土木技師公會理事長施義芳原本名列第十五，英系卻堅持要把施義芳的往前推進安全名單，海國會則想把主播林楚茵換成新北市議員何博文。

至於最受爭議的第十三席，原本要留給第十三名則要交給屏東地方，跟中執會決定，但昨天已傳出，由現任立委莊瑞雄頂上，而莊在屏東第二選區由蘇震清參選，據了解，今天執會中，則有英系中執委提議，不僅要莊瑞雄選不分區，更要黨徵召蘇震清參選區域；不少中執委相當錯愕，直覺「太貪心」。

此外，之前爆發前行政院長蘇貞昌不滿意正國會精神領袖前行院長游錫堃席次排到太前面，上演「卡游」戲碼；據了解，今天中執會開會前的溝通，正國會對排名第一名的洪簡廷卉原住民女孩提出質疑，黨內有人解讀，這是正國會不滿蘇貞昌卡游所致。

(中時 )