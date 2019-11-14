男子疑似持瓦斯槍朝狗射擊。（翻攝臉書台東大小事108年／楊漢聲台東傳真）

楊漢聲／台東報導

又見虐待動物，台東1名頭戴全罩式安全帽的男子，騎著機車行經卑南鄉一處產業道路時，竟拿出疑似瓦斯槍朝著2之狗射擊，整個過程遭民眾拍下po網，引發網友一片撻伐，目前警方已介入偵辦。

民眾清楚拍下男子持疑似瓦斯槍朝著狗射擊的照片，男子頭戴藍色全罩式安全帽，左手持著疑似瓦斯槍朝著右邊的狗狗掃射，行徑十分惡劣。

初鹿派出所長黃年炎表示，目前已介入調查，根據民眾上傳的照片，辨識機車車牌來追查車主，會全力來進行偵辦，呼籲民眾若發現不法情事，請立即向警方來報案。

(中時 )