男子持瓦斯槍射狗 網友撻伐警介入調查 15:452019/11/14 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子疑似持瓦斯槍朝狗射擊。（翻攝臉書台東大小事108年／楊漢聲台東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子疑似持瓦斯槍朝狗射擊。（翻攝臉書台東大小事108年／楊漢聲台東傳真） 楊漢聲／台東報導 又見虐待動物，台東1名頭戴全罩式安全帽的男子，騎著機車行經卑南鄉一處產業道路時，竟拿出疑似瓦斯槍朝著2之狗射擊，整個過程遭民眾拍下po網，引發網友一片撻伐，目前警方已介入偵辦。 民眾清楚拍下男子持疑似瓦斯槍朝著狗射擊的照片，男子頭戴藍色全罩式安全帽，左手持著疑似瓦斯槍朝著右邊的狗狗掃射，行徑十分惡劣。 初鹿派出所長黃年炎表示，目前已介入調查，根據民眾上傳的照片，辨識機車車牌來追查車主，會全力來進行偵辦，呼籲民眾若發現不法情事，請立即向警方來報案。 (中時 ) #男子 #瓦斯槍 #民眾 #警方 #射擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 民眾黨搶票 許淑華：少數人控制法案恐變立院大怪獸 07:582019/11/10 政治 男子走上國1 遭多車輾斃 08:442019/11/10 社會 金門警方交通大執法 3天舉發違規47件 12:122019/11/10 生活 娃娃兵進擊台東市區 萌度爆表 17:392019/11/10 生活 港示威者今續堵路抗爭 警方向大學施催淚彈 10:022019/11/12 兩岸 香港示威者堵塞中大外路段 警方再施放催淚煙 16:062019/11/12 兩岸 港中大學生與警方激烈對抗 汽油彈催淚彈互相攻擊 21:482019/11/12 兩岸 毒品偽裝成藥錠 男遭警方逮捕嚎啕大哭 15:582019/11/13 社會 港中大衝突 警方：發射1567枚催淚彈拘捕142人 19:322019/11/13 兩岸 為1800殺陸生 台男要在加關到死 05:012019/11/14 國際 社會熱門新聞 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 罕見沒爆粗口 館長4字評國民黨不分區 - 刑案 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 正妹獻初夜秒被甩 男友譙：胸小沒先講 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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