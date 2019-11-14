竹北市東興圳景觀再造1期工程，施工單位提早在公26架設圍籬，文化局長田昭容（左二）到場了解。（羅浚濱攝）

縣府爭取客委會前瞻基礎建設2億元執行的竹北市東興圳景觀再造1期工程，民眾發現公26提早架設圍籬準備施工，與原先說明不同，文化局長田昭容和鹿場里長范光仁等人到場了解，是施工單位為管控進度提前進場。

該工程規畫6月到12月先在公27、28施工，完工驗收開放民眾使用後，明年1到6月進行公26和綠41的工程。

范光仁表示，鹿場里居民有1萬5千多人，平日除興隆路河堤，多利用文興路旁公26、27、28和綠41做運動休閒，這4塊公園綠地是東興圳1期景觀工程的基地。

范光仁說，近日民眾發現公26開始架設圍籬，比預期施工時間提早2個月，居民不了解為何與原先說明不同？擔心運動空間再減少，預期的開放時間是否會再改變？

田昭容等人到現了解，施工單位說明考量前瞻特別預算需嚴格控管進度，提前進行公26的景觀工程，開工前考量居民使用需求提出半半施工方案，加開工區擴大執行面，提升工程進度。

田昭容表示理解居民對休閒綠地的需求，公28在12月完工後，施工單位要盡快安排驗收，及早開放居民使用，這段期間請里長協助宣導，希望居民能多體諒，暫時忍過建設期的不便。

(中時 )