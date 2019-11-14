國民黨昨公布不分區立委名單引發議論，台北市議員羅智強等人昨晚開始在黨部靜坐抗議。國民黨主席吳敦義今進黨部前與他們對話，吳強調，不分區立委無法做到每人都滿意，他一路都沒有對不起任何人。他更認為，黨主席過去都是選總統的人，沒有一個不是選總統，既然有更合適的人，他就不選，不然以他的資歷，選總統過分嗎？對此，名嘴羅友志揭露吳曾講過一句話，並感嘆認為，這就是吳這一年來荒腔走板表現的終極原因！

台北市議員羅智強、游淑慧等人昨天晚上在黨部前靜坐到今天上午。吳敦義早上進到黨部前，向跟羅智強等人說明，不分區立委無法做到每個人都滿意。羅智強認為，吳若要排自己也應該在安全名單邊緣，呼籲吳將排名往後移。吳敦義則表示，過去前立法院長王金平都排第一，也有人跟他說要排第一，他說絕對不可能，很早就講可能排7、8、9；現在要更動已經不可能了，中常會已經通過，他不能自作聰明。吳敦義強調，黨主席過去都是選總統的人，沒有一個不是選總統，但有更合適的人，他就不選，不然以他的資歷，選總統過分嗎？

對此，羅友志在臉書指出，吳敦義曾經在一場餐會跟某中常委說「我為什麼要進不分區，因為，我寧願自己的小孩(韓國瑜)自己教！」然而，他說吳敦義今天嗆羅智強「我選總統都不過分了！」這兩句話，就是他這一年來荒腔走板表現的終極原因！

(中時電子報)