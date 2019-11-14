苗栗縣南庄秋冬旅遊有多項好康，歡迎民眾踴躍來玩。〔謝明俊攝〕

苗栗縣南庄秋冬旅遊有多項好康，歡迎民眾踴躍來玩。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府促銷秋冬南庄輕旅遊，特別推出台灣好行南庄線超值優惠電子套票，只要搭乘台鐵到竹南車站轉乘台灣好行南庄線，輕鬆慢遊南庄，搭配擴大國旅秋冬補助活動加碼送「台灣好行南庄線一日遊」體驗機會，並且只要在108年11月18日起至12月6日前，使用秋冬補助入住頭份市、竹南鎮及南庄鄉任一店家，就可獲得「好客南庄一日遊套票2組」限量50組，送完為止。

這次最新推出2款台灣好行超值套票，包括「好客南庄一日遊套票$290元」及「慢遊南庄二日遊（適用國旅卡）套票$2500元」，套票內容豐富超值，除了台灣好行當日無限乘車券外，更網羅南庄在地美食、特色DIY體驗券及精緻住宿等，直接購買套票就可以搭乘好行南庄線，來趟一日輕旅行。

如果時間充裕，更可以安排二日的台灣好行南庄線深度體驗旅遊。搭乘專為旅遊設計規劃的「台灣好行南庄線」，自竹南火車站發車至南庄老街，沿途景緻怡人、旅遊資源豐富，包含了生態教育、文創體驗、古蹟尋訪、美食品嚐等，集結了台三線浪漫大道與慢城小鎮之旅遊特色，適合深度慢遊，讓到訪的旅人們驚艷不已。

為了方便民眾訂購，今年更結合電子商務平台「MyCT＋」APP推出台灣好行南庄線電子套票，民眾透過手機APP或上網站搜尋(https：／／reurl.cc／qDnKEE)即可輕鬆購買，使用也非常便利，只要出示手機APP訂單畫面或列印電子憑證至店家櫃台掃描QR Code即可完成核銷認證。

(中時 )