鹿港鎮摘下得2019台灣城鎮品牌獎的「金獎」的為高榮耀，13日鹿港鎮長許志宏從國家發展委員會主委陳美伶女士的手上拿到這座獎，第一時間最希望的就是跟所有鹿港鄉親分享。並指出這次得獎，是躍昇鹿港的起步，期待我們有更大的跨越，為鹿港寫下更多榮耀的篇章。

鹿港去年銀獎，今年再衝，領了金獎，主辦單位全球品牌協會理事長陳春山指出：「歷史小鎮凝煉當代生活內涵，提升鹿港的國際觀光能見度，是深具文化厚度的臺灣品牌城鎮典範」。

許志宏感謝鹿港得天獨厚的文化資產，加上傳統工藝技師、文史工作者、政經人才、地方產業以及文創青年的努力，提升了鹿港的可見度；更要感謝鎮公所團隊的付出，才有這份榮耀，這份殊榮屬於所有鄉親，鹿港NO.1！

彰化縣長王惠美也是鹿港的女兒，正在日本拓展水五金海外市場，知道了這份榮耀，很興奮、很高興，表示鹿港就是一座開放、活生生的博物館，歷史悠久，今年從銀獎躍上金獎，包括環境維護，提供藝術展演的空間等等，都是許多人付出的努力地結果，希望讓鹿港的美、鹿港的好，包括了工藝、民俗，建築和美食與廟宇文化等，讓全世界來認識、知道，也帶動更大的投入，一起為文化資產保存，創造有意思的生活努力。

彰化縣政府城觀處長馬英傑表示，鹿港鎮內保存古蹟與歷史建築保存數量眾多，並有許多工藝匠師、人間國寶在地深耕傳統技藝，集工藝、戲曲、文學、藝術等各領域之成就，是臺灣文化之心、傳統文化發源地，縣府除了結合古蹟、歷史建築辦理各項民俗文化活動，更推動文化觀光及夜間商機轉型。

文史工作者施澄淮分享，「鹿港」就是一個品牌，而且「鹿港人」從我們大學時代就是一個品牌；投入修復歷史老屋子，努力保存鹿港韻味的許書基也感動，「這個會不會太厲害了」。

但是關心文化的鎮民，既開心也有擔憂，指出老房子還是不斷拆毀，而最近幾年來，鹿港市區的土地、房地產屢創新高，還有每坪百萬成交，這種大幅上漲的房地產對文化小鎮不知是福還是禍？！

還有指出，期盼老街可以乾淨整齊，機車不要亂停，遮陽帆布拆除，環境、交通等，都要更努力，這是榮耀也是責任的開始。

(中時 )