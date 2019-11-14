一年一度的盛事「2019 ITF台北國際旅展」日前於南港展覽館圓滿落幕，以超強模仿功力走紅的YouTuber阿翰，也特別在旅展期間以受到廣大網友歡迎的MIT宅女「澟月」身分現身神戶攤位，並邀請到凜月的夢中情人夢多一同站台，為澟月當選「神戶觀光促進主任」之路舉辦造勢活動，並在現場發放「凜澟月神戶限定版面具」，吸引許多熱情粉絲圍觀拍照，直呼「凜月好漂亮」。

▲「2019 ITF台北國際旅展」YouTuber阿翰及夢多一同站台。

日前，澟月受到樂桃航空與神戶觀光局邀請，搭乘樂桃航空飛往神戶旅行、體驗時尚之都的大人魅力，提升自己的女子力！為了讓更多人了解神戶的獨特魅力，樂桃航空與神戶觀光局指定澟月為「神戶觀光促進主任」候選人，並在活動網頁放上澟月旅遊神戶時所拍攝的觀光影片，只要超過20萬觀看人次門檻，神戶就會即刻任命澟月為「神戶觀光促進主任」，再加碼於神戶港搭建澟月人形立牌，讓澟月成為揚名日本的台灣之光！

為了一圓進軍日本夢，凜月在11/10(日)現身「2019 ITF台北國際旅展」的神戶攤位，與她的理想情人夢多一起舉辦「澟月進軍神戶誓師大會」，在現場與大家分享神戶魅力景點與美食，更號召大家一起戴上「澟月神戶限定版面具」拍大合照，邀粉絲一同體驗澟月經過神戶洗禮之後的超高女子力！而現場夢多也帶領大家高喊「當選！當選！」，為凜月的「神戶觀光促進主任」競選活動累積高人氣，在場粉絲也紛紛熱情相挺，直誇澟月去過神戶後真的變漂亮了！

▲在現場與大家分享神戶魅力景點與美食，並邀粉絲一同戴上「澟月神戶限定版面具」拍大合照。

活動最後，澟月也不忘再次宣傳她前往神戶拍攝的觀光影片將於11月15日(五)首播，請大家一定要記得上活動網頁點閱，並分享只要看影片就能拿1000點 peach點數及神戶消費劵10000元日幣的好康訊息，希望大家多多分享、多多觀看，讓她能成功達成20萬觀看人次門檻、當選「神戶觀光促進主任」，成為進駐神戶港的台灣之光！

▲進軍神戶誓師大會，前往神戶拍攝的觀光影片將於11月15日(五)首播，目標衝破20萬影片觀看。

(中時電子報)