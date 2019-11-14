祝中視50生日快樂！中視人回娘家

中視10月31日舉辦感恩茶會歡慶50歲生日，旺旺集團董事長蔡衍明（旺董）特別出席，蔡衍明提到，小時候從電視獲得到許多快樂回憶、學習很多，同時，蔡衍明基於企業的社會責任，捐贈7部復康巴士與3輛物資車，發揮企業的社會責任，實際行動「關懷弱勢、真愛台灣」。

中視總經理胡雪珠介紹旺董時提到，「他是個有溫度的人，所以從19歲那個時候，只要一賺錢就開始做公益捐善心」，提到做公益，蔡衍明也指出：「想要大量做(慈善)的時候是什麼原因，這也是我內心上的一個秘密」。

蔡衍明表示做旺旺後，口袋開始有錢，「旺旺讓我旺起來就對了」，加上媽媽對他說要做慈善「該做的要做，好心的人他也會旺」，因此從那時開始做公益。另外，蔡衍明對台灣時局有感而發：「政治對我來講很單純，我希望這次選舉以後，不要再藍綠惡鬥了，再鬥下去就輸別人太多了，第二，希望兩岸好，台灣才會真正好」。

因為見證到兩岸的經濟成長，所以蔡衍明自認非常了解兩岸，但也惹了滿身腥，他忍不住自嘲「才會惹得是是非非（搞媒體原來是政治）」，但是這就是命運的安排，他最後也感謝旺旺的同仁讓公司順利發展。

(中時電子報)