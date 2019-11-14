兩人興趣相投，喜歡戶外運動。凱渥提供

趙孟姿常出席各種時尚活動。凱渥提供

34歲許孟哲向小1歲的女友趙孟姿求婚了。小兩口今天分享喜悅，趙孟姿經紀人表示，趙孟姿沒有懷孕，婚期訂明年舉行，2家人商量中，目前按照原本的工作規劃，邊工作邊籌備。

許孟哲的求婚戒是外婆留給媽媽，媽媽特地拿給許孟哲求婚，有傳承意義。（圖／取自許孟哲臉書）

趙孟姿是凱渥名模藝人，不僅活躍於時尚活動，在電視綜藝節目的人氣也不錯，因為喜愛戶外活動與大自然的關係，正和在節目中相識的許孟哲興趣相投，兩人私下常和一群好友一同出遊，更走入彼此生活，不僅感情關係穩定對未來也有共識。

昨（13日）戲劇課結束後，許孟哲便藉口要帶趙孟姿品嘗下午茶，說那家新開幕的咖啡廳很漂亮、一定要去，但車子卻一直往山上開，讓她慢慢起疑心，下車時又被要求要閉眼睛，結果睜開眼看到的不是咖啡廳，而是男生特地選在陽明山的夢幻秘境黑森林，精心布置氣球，讓她站在愛心中間，手捧鮮花說出求婚誓言。

趙孟姿表示，當時有些「受寵若驚」，因為她一直以為現階段兩人會先把重心放在事業工作，事後語帶甜蜜笑說，對方真的很故意，很會營造兩人穩定交往但沒有要結婚的假象，其實早早盤算好，尤其許孟哲拿出求婚的戒指，還是他外婆傳承給媽媽的，而且是媽媽聽到他想求婚，特地拿給他傳家寶，這份心意讓趙孟姿格外感動。

外型亮麗又有親和力的趙孟姿，和許孟哲在節目中合作過幾回，私下聊天才知道原來彼此都喜歡戶外活動以及大自然，常和一群朋友相約潛水、露營，慢慢地因共同的興趣而擦出火花，兩人穩定交往1 年半以來，已經認定彼此要一輩子走下去，以為兩人現階段會想多衝刺工作事業，不過女人天生直覺很敏銳，她似乎早有預感許孟哲在布局求婚計畫，一下子問喜歡的戒指樣式，一下子顧左右而言他。

至於婚禮時間、在哪裡辦什麼樣的婚禮、婚紗想穿什麼等，趙孟姿說她要好好計畫，先讓她保密一下，未來是否想趕進度？她則說順其自然，唯一肯定的是兩人工作計畫照舊，不會因為結婚有什麼大變動，依然做自己喜歡的事，除了現階段的節目主持和時尚活動，趙孟姿也將積極往戲劇發展。

(中時 )