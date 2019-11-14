代表台灣參與12強棒球賽的中華民國棒球協會理事長辜仲諒，因涉紅火案遭更一審依加重背信罪將他判刑3年半、內線交易罪判無罪，案經上訴，最高法院撤銷發回高院更審。

檢方指控，辜2006年任中信金控副董事長及中信銀行董事長期間，利用任中信金法人金融執行長的前妹婿陳俊哲控制的紙上公司即紅火承接結構債，對主管機關及中信董事會隱匿事實，陳俊哲侵占3億後逃亡美國，中信銀行及股市投資人權益因此受損。

辜仲諒因涉紅火案遭限制出境，但因第二屆世界12強棒球錦標賽在日本東京舉行，他聲請解除境管，高院認為辜仲諒這次出境，攸關台灣棒球運動在國際賽事中之權益，具有公益目的，裁定准許。

高院讓辜仲諒暫時解除境管有附帶條件，須提出新臺幣5億元保證金，准予解除自今年11月8日起至108年11月23日止的限制出境，解除限制出境期間內，並責付葉建廷律師及教育部體育署署長高俊雄。

(中時 )