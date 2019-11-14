米其林集團今（14）日宣布，明年起在台灣推薦的餐廳範圍將新增台中市。交通部長林佳龍表示，台灣話說「有一就有二、無三不成禮」，希望未來獲選的城市可以繼續往南走，有第三個城市加入米其林美食地圖。他更開玩笑的說，希望有朝一日也可被挑選為米其林神秘客，可以四處去吃美食。

林佳龍今日和「米其林指南亞洲區總監Nicolas Achard、台灣米其林輪胎董事長毛行健、觀光局長周永暉」，共同出席「米其林指南發布預告記者會」。

Nicolas Achard說，台北米其林搭建了一個向世界展現美食的平台，過去兩年台灣餐飲界展現的實力令人驚艷，米其林輪胎努力不斷提升台灣民眾的移動體驗，米其林指南也希望帶給民眾更高品質的生活。看好台灣美食實力，Nicolas Achard宣布，2020年米其林指南的推薦範圍將擴大到台中，盼持續對台灣消費者的承諾，給民眾更好的生活經驗。

林佳龍表示，很感動、也很感謝米其林指南，及觀光局促成這次盛會。米其林宣布指南將擴及台中市，他特別興奮。林佳龍說，他曾任台中市長，台中市是公認的宜居城市，台灣第二大都市，不僅是珍珠奶茶的故鄉、擁有太陽餅等糕餅文化，而當他向人推薦台中美食的時候，都會說「南部吃飽、台中吃巧」，廚師的創意、設計融入美食，這是觀光產業最令人期待的部分。

林佳龍也期許，現在米其林城市從台北到台中，台灣話說「有一就有二、無三不成禮」。他希望未來獲選的城市可以繼續往南走，有第三個城市加入米其林美食地圖。

林佳龍說，很多國際觀光客到台灣，美食絕對是他們印象最深刻的事物，其他還包含台灣的人情味以及好山好水，而美食代表的是一種飲食文化，在世界觀光勝地都有其特色，結合在地食材，廚藝大師的巧手創意，搭配主題性餐廳，這都是旅遊者最期待的一刻。

林佳龍回憶，他曾在美國待過七年，在歐洲也租車旅遊過，都會拿一本米其林指南當作地圖，因此他從大學時代就對米其林輪胎這間公司、對全球美食餐廳的推薦相當熟悉。由於米其林指南的評審都是神秘客，林佳龍開玩笑的說，希望有朝一日也可被挑選為米其林神秘客，可以四處去吃美食。

(工商 )