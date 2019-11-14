蔡英文總統今天接見日本台灣交流協會台北事務所新任代表泉裕泰時表示，台日互為第3、4大貿易夥伴，在全球經濟不景氣的情勢下，雙方洽談「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正是時機，她期盼雙方合作能朝此一方向邁進。

11月1日到職的泉裕泰今天赴總統府拜會蔡英文，蔡英文表示，幾天前，她和泉裕泰代表一起參加「海洋離岸風場」的啟動典禮，很高興今天能在總統府歡迎泉代表來台抵任，有更進一步的交流，期待未來跟泉代表攜手合作，繼續強化台日的夥伴關係。

泉裕泰外交經驗豐富，派駐過英國、中國及美國，在臉書上提到自己現在每天都吃台灣美食，特別喜歡台灣的牛肉麵。

蔡英文也向泉裕泰推薦台灣的豬肉料理，像是滷肉飯、排骨飯、焢肉飯等，她說，這都是台灣著名的美食，希望他品嚐台灣美食，也歡迎他有空多到台灣各地旅遊，體驗不同的風土民情和美景。

對於日本關東及東北地區近來因颱風侵襲，造成豪雨災情，以及沖繩的世界文化遺產「首里城」因火災損毀，蔡英文表示，台灣人民深感遺憾不捨，她要再次致上誠摯的慰問。

她說，過去每當台灣和日本遭遇災害挑戰，雙方人民都互相扶持，共度難關。台灣有志工主動到宮城縣，協助居民颱風災後的復原，也熱切響應首里城重建的募款。這樣的情誼，已經超越政治和國界的疆域及藩籬，希望未來雙方可以繼續加強救災培訓和合作。

在台日交流方面，過去3年多來，台日合作越來越密切。今年3月，台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的國際研習營，首次有日本共同參與舉辦。上個月，台美召開第一屆「太平洋對話論壇」，也邀請到日本官員的參與。蔡英文認為，台日關係不斷有新進展，將來一定會有更多新的發展。

在全球經濟不景氣的情勢下，蔡英文表示，台日洽談正是時機，相信這對日本平衡及拓展海外市場也有幫助。今年是日本令和元年，她很歡迎泉裕泰代表在日本進入新時代的一年來台抵任，也期盼與他一起為台日關係持續開創新里程碑。

(工商 )