長壽綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》，三元老孫鵬、屈中恆、庹宗康搭檔主持長達14年，也屢屢創下收視佳績，如今孫鵬、屈中恆陸續卸下主持棒，就連主持人之一的「六弟」楊昇達也宣布離開，對此唯一剩下來元老級的庹宗康，也對此事道出心裡看法。

三立綜藝節目《國光幫幫忙之大哥是對的》，今天舉辦改版記者會，主持群除了原來的庹宗康、張立東，還加入新血風田，根據《ETtoday》報導，庹宗康表示知道此事已經有段時間，詳細情形雖然不清楚，但知道公司經過多番考慮與溝通後，才與孫鵬、屈中恆進行討論，對於搭檔14年的孫鵬與屈中恆退出《國光》主持棒，他坦言合作14年之久，難免會有落寞的感覺，但畢竟這是個必經過程，對在演藝圈打滾多年的他們而言，算是滿習慣的事，也堅稱不會影響三人友情。

至於孫鵬離去原因，傳出今年4月重返節目得知要改版後，表示目團隊經歷改朝換代早已人事已非，加上理念早已不同就順勢請辭，至於屈中恆12月得演出上海表演工作坊的舞台劇，藉時得花時間飛到上海排練，加上明年還有果陀另一檔舞台劇，在尬不過來的情況下只得忍痛離開。

(中時電子報)