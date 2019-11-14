金山區清水濕地是候鳥入境台灣的國門，近日發現今年第一隻黑面琵鷺已飛抵清水濕地，水利局呼籲，民眾避免前往參觀，以提供過境嬌客一個安全休息的環境，繼續遷徙旅程。

水利局指出，清水濕地是東亞候鳥遷徙飛越600、700公里後，入境台灣第一個可以休息的重要棲地，2014年金山的清水濕地因為一隻小白鶴的降臨，讓金山清水濕地的重要性獲得各界肯定與重視。

水利局2014年起和內政部營建署及春雷環境學社合作，推動「清水濕地地景維繫與產業深根計畫」，畫定核心的蛋黃保護區「金山環境教育基地」，除了於周邊蛋白區免費幫農友復耕，並倡導避免農藥的使用，協助取得綠色標章，創造更多生態友善的棲地。

水利局表示，經過多年努力，金山鳥種紀錄目前比5年前增加2.36倍，總數更達過去的10倍，其中，全球瀕臨絕種的鳥類黑面琵鷺更連續4年穩定的出現在金山的清水濕地，顯見棲地保育與友善農產的重要。

水利局強調，未來將優先畫設公有地作為國家重要濕地範圍，以不徵收民地為方向，同時研議獎勵設施，鼓勵環境教育基地周邊的民地進行友善耕作，透過公私協力，以獎勵與配套對策創造候鳥更多的友善棲地。

(中時 )