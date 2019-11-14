香港反送中示威不僅從街頭延燒至校園，甚至連海外大學都成了新爆點。據韓媒報導，韓國多所大學校園內因部分學生公開支持香港抗爭，引起陸生不滿，甚至傳出雙方因此爆發肢體衝突，直至警方出面才化解對峙。

據韓媒《朝鮮日報》報導，13日下午約10餘名「宣傳香港真相的學生集會」成員在首爾漢陽大學人文學院一樓大廳張貼支持香港示威的大字報，引起路過的陸生不滿，對此提出抗議並意圖扯掉大字報，與韓國學生肩膀相撞、互相推扯，進而爆發肢體衝突，參與的陸生一度增加至40多人，最終在警方出面下才結束對峙。

報導說，類似的矛盾在多所大學都有出現，如13日首爾高麗大學政經學院一群正在分發「香港民主抗爭討論會」宣傳單的韓國學生，將傳單發給大陸人時也引發事端； 12日，貼在延世大學中央圖書館牆壁、支持香港示威的大字報被撕毀，11日高麗大學也傳出「支持香港抗爭！」的大字報被扯掉並丟入垃圾桶，經過的陸生還會對支持反送中的韓國學生大喊「不要干涉內政」。

而高麗大學學生會13日發表聲明指出，損毀大字報是對守護自由和民主討論文化的正面挑戰行為，但陸生表示這些大字報是韓國人煽動香港獨立的不當作為，絕對不能容忍。

事實上，反送中抗爭逐漸往海外校園延燒已有時日，如今年7月澳洲昆士蘭曾發生港留學生因舉行「反送中」集會，，並要求昆大停止與北京的一切合作或連繫，引起數百名陸生前來批評港生舉動是鼓吹反華宣言，雙方情緒激動，甚至發生口角。

(中時電子報)