民生公共物聯網是近年來政府推動「前瞻基礎建設－數位建設」的重大計畫，行政院科技會報辦公室今天表示，在地震監測物聯網方面，可縮短地震預警時間，預計明年手機收到簡訊可以加速7秒時間。

科技辦表示，對產業服務而言，距震央30KM警示可以比震波快5秒，距離50KM可以快8秒，距離100KM，則可以快15秒。

科技辦今天報告民生公共物聯網成果，其中指出，民生公共物聯網的重點工作，包括「空氣品質物聯網」、「地震監測物聯網」、「防災資訊平台」，及「水資源物聯網」。

科技辦也說，在空品監測部分，透過5370個微型感測器及77座標準監測站，每3分鐘更新一次，可覆蓋44處工業區，感知3.8萬家工廠。其中已處違法工廠 6240萬元，追繳空汙費2億元。而在水資源部分，透過淹水感知器，智慧調度抽水機，以前5小時才能抽完的水，未來2小時即可抽完。至於防災資訊及資料服務平台，目前已建置1萬個感測點，有22億筆資料、12萬次介接紀錄。

(中時 )